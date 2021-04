"Geen Super League als het van Ajax afhangt, maar ook geen Beneliga"

Ajax was niet uitgenodigd op de vergaderingen om een Super League te vormen en nu laten ze zich ook negatief uit over het concept.

Net zoals zo goed als elke voetbalclub die geen deel uitmaakt van de Super League, zet ook Ajax zich af tegen het idee van de gesloten competitie. Ook enkele clubs die wel deel uitmaakten zijn er nu ook al uitgestapt (Chelsea, Manchester City).

Maar volgens een ingewijde bij de club uit de Nederlands hoofdstad, is Ajax ook niet geïnteresseerd in een BeNeLiga. Maandag had Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute zich in Extra Time wél positief uitgelaten over een competitie die de beste clubs uit Nederland en België zou moeten combineren. Het idee erachter is dat zo'n competitie ervoor zou zorgen dat het niveau omhoog zal gaan waardoor de ploegen zich meer kunnen weren op het Europese toneel. Een bijkomstig voordel zouden hogere tv-gelden zijn.

Volgens diezelfde bronnen wil Ajax verdergaan met een volledig Nederlandse Eredivisie, al moet er wel nagedacht worden over een nieuw model binnen die landelijke competitie.