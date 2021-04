Voorzitter Real Madrid schept duidelijkheid over terugkeer van Cristiano Ronaldo

Gaat Cristiano Ronaldo deze zomer weg bij Juventus? Een ding is alvast zeker, een terugkeer naar Real Madrid komt er zeker niet.

De vraag of Cristiano Ronaldo volgend seizoen nog bij Juventus speelt, leidt al enkele maanden een eigen leven. Met een loon van 31 miljoen euro per jaar is hij voor de Italiaanse club een groot probleem in deze financieel moeilijke tijden.

Op een terugkeer naar Real Madrid moet Ronaldo alvast niet hopen. “Nee, Cristiano gaat niet terugkeren naar ons”, aldus voorzitter Florentino Perez op de Spaanse televisie. “Hij heeft een lopend contract bij Juventus. Het is echter niet logisch voor hem om terug te keren. Ik zie hem enorm graag, want hij heeft onze club enorm veel gegeven.”

Namen als Kylian Mbappé of Erling Haaland doen uiteraard ook de ronde. “Het is zo dat Mbappé een heel goeie speler is en dat Madrid nood heeft aan verandering. Maar ik ga hier verder niets zeggen over Mbappé. Wij hebben al veel prijzen gewonnen. En ik heb met hem niet gesproken, alleszins niet tot op de dag van vandaag. Ik weet enkel wat ik lees in de kranten.”