Agnelli werpt de handdoek, maar blijft volhouden: "Dit had de mooiste competitie van de wereld kunnen worden"

Ze zijn nog met drie over en dat is nogal moeilijk om een competitie te organiseren. Dat beseft ook Andrea Agnelli, die in de woensdagkrant van La Corriero dello Sport nog een pleidooi had gehouden. Maar ook de grote bezieler van het Super League-project moet nu de handdoek gooien.

Nadat ook Inter en Atlético Madrid zich terugtrokken, blijft er nog weinig over. "Ik blijf overtuigd van de schoonheid van dit project”, aldus Agnelli bij Reuters." Het had de mooiste competitie van de wereld kunnen worden. "Maar eerlijk toegegeven, ik denk niet dat het project nu nog loopt." Het is een competitie van solidariteit om het voetbal te redden In het interview met de Italiaanse krant was hij nochtans lyrisch en schilderde hij de Super League af als de redding van het moderne voetbal. "De Super League is geen competitie voor de rijken, het is een competitie van solidariteit om het voetbal te redden. De grote teams spreken meer aan en genereren het meeste geld." "Het is een piramide. De grote clubs gaan meer geld hebben en kunnen spelers kopen. Als wij geld verliezen, dan stort alles als een kaartenhuisje in elkaar. Wij zijn de fans deze verandering dus schuldig. Alles zal met de Super League beter worden, inclusief de VAR en de arbitrage”, aldus de Spanjaard.





