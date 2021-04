Dries Mertens scoort knappe goal in monsterzege tegen Lazio

Dries Mertens moest met Napoli winnen van Lazio om de kloof met de top 4 niet te laten vergroten. Een top 4 plaats levert een Champions League ticket op. Door de 5-2 zege tegen Lazio Roma staat Napoli op 2 punten van Juventus, de 4de in de stand.

Mertens scoorde zelf de 4-0 en het was een pareltje. Zo evenaart hij het record van meeste goals in de Serie A van een Napoli-speler.

Mertens equals the most goals scored in Serie A by a Napoli player with a bang đŸ’„ pic.twitter.com/I51ZjTVJzH