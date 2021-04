Iheanacho doet bijna even goed als Harry Kane: 13 goals in 2021

Met 13 goals in 2021 moet de Nigeriaan Iheanacho alleen Harry Kane voor zich dulden. De Engelsman heeft de netten 15 keer doen trillen voor Tottenham in 2021.

De prestaties van Iheanacho zijn toch meer onder de radar gebleven dan die van Harry Kane. Leicester City beschikt nu over 2 spitsen die de goal weten te staan want ook Jamie Vardy doet het goed en zit al aan 13 goals dit seizoen.

