Primeur voor Rode Duivel door 3 matchen op rij te scoren

Rode Duivel Yannick Carrasco is goed op dreef bij Atlético Madrid. Hij maakte in de 80ste minuut de 2-0 tegen Huesca. Hij heeft nu meerdere wedstrijden op rij gescoord.

Yannick Carrasco heeft al voor de 3de opeenvolgende wedstrijd gescoord. Dat was hem nog nooit gelukt. Tot nu toe had Carraco geen verbluffende statistieken, maar daar probeert hij op deze manier verandering in te brengen.

De Belgische flankspeler is aan een sterk seizoen bezig bij Atlético Madrid. Hij is met zijn ploeg een grote kanshebber op de eindwinst in de Spaanse titelstrijd met Real Madrid en Barcelona.