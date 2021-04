Voorzitter Barcelona gelooft nog steeds in Super League: "Voorstel ligt nog steeds op tafel"

Komt er dan toch nog een Super League? Als het van Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona, afhangt wel. Volgens hem ligt er nog steeds een voorstel op tafel om het toch te laten doorgaan.

Volgens Joan Laporta zijn de plannen voor een Super League nog steeds niet van tafel geveegd. Hij vertelde het bij TV3. "Er is druk uitgeoefend op sommige clubs, maar het voorstel ligt wel nog steeds op tafel", legde de voorzitter uit.

Laporta is wel fan van de Super League. "De clubs hebben meer middelen nodig om ervoor te zorgen dat het voetbal een spektakel blijft. De Super League kan een attractieve competitie worden en we zijn zeker bereid om met de UEFA te praten zodat we tot een akkoord kunnen komen."