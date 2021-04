🎥 Charly Musonda JR werkt aan zijn comeback

Charly Musonda Jr. geeft niet op: het voormalig wonderkind van Anderlecht werkt hard aan zijn rentree na teleurstellende jaren.

Zullen we Charly Musonda Jr (24 jaar) ooit nog op het hoogste niveau zien? Hij werd ooit gezien als het grootste talent in het Belgische voetbal, maar kon dat nooit waarmaken. Momenteel is hij nog steeds van Chelsea, waar hij nog maar 214 minuten maakte in het eerste elftal.

Momenteel werkt Musonda hard aan zijn terugkeer na zestien maanden van revalidatie na een knieoperatie. Er werd gevreesd dat hij zijn carrière zou moeten beëindigen door zijn knieproblemen, maar Musonda lijkt er toch bovenop te komen. Hij traint bij de U23 van Chelsea, maar op speelminuten is het nog steeds wachten.