Opvallend: Conor McGregor wil Manchester United kopen

Door het nieuws rond de Super League is er opnieuw heel wat discussie ontstaan rond de Glazers, de eigenaars van Manchester United. Zo zien de fans van de Engelse topclub de eigenaars liever zo snel mogelijk vertrekken.

Als de Glazers de club daadwerkelijk zouden willen verkopen, is er al een opvallende kandidaat om Manchester United op te kopen. Zo zei Conor McGregor, één van de bekendste MMA-vechters ter wereld, op Twitter dat hij er aan denkt om Manchester United te kopen.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?