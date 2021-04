Real Madrid en co zullen niet gestraft worden door UEFA, ondanks Super League

De laatste dagen waren gekke dagen in voetballand. Twaalf clubs probeerden de UEFA buitenspel te zetten en een eigen competitie op te richten om meer inkomsten te genereren. Nu is dus bekendgemaakt dat de twaalf Europese topclubs niet gestraft zullen worden.

De Europese topclubs zullen niet gestraft worden door de UEFA. Ondanks dat de Europese voetbalbond gedreigd heeft met straffen zoals de topclubs schorsen van de huidige Champions League en dergelijke, is er toch beslist geweest om Real Madrid en co niet te straffen, dat meldt AS.

AC Milan, Inter, Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester United en Manchester City zullen dus geen gevolgen dragen van de poging tot oprichting van een Europese Super League.