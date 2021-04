Chelsea wint Londense derby tegen West Ham United

Chelsea wint de Londense derby van West Ham United en slaat deze ineens 3 punten terug. Zo klimt Chelsea over West Ham naar de 4de plaats.

In de Londense derby tussen West Ham en Chelsea staat er meer op het spel dan alleen de eer. Beide clubs strijden namelijk nog voor een plek in de voorrondes van de Champions League waar de 4de plaats recht op geeft. Bij winst kwam de 3de plek van Leicester City ook terug in het vizier.

1ste helft

Chelsea had het meest balbezit en creëerde de meeste kansen. Dit resulteerde in een terechte voorsprong in de 43ste minuut. Timo Werner met het doelpunt en zo ging Chelsea met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in.

2de helft

West Ham kwam met andere intenties uit de kleedkamer. Ze kregen meer controle over de partij maar de beste en meeste kansen waren nog steeds voor Chelsea. West Ham eindigde de wedstrijd nog met 10 na een rode kaart van Balbuena in de 81ste minuut.

Gescoord werd er niet meer en zo won Chelsea de Londense derby. Ze springen zo naar de 4de plaats in de Premier League met 3 punten voorsprong op West Ham en 1 punt achterstand op Leicester.