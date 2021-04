Van den Brom niet helemaal akkoord met zijn voorzitter: "Ik kies voor de tweede plaats"

Voorzitter Peter Croonen kiest voor het prestige van een prijs als hij gedwongen werd te kiezen tussen de beker en de tweede plaats. Maar denkt een trainer ook op die manier? We stelden John van den Brom dezelfde vraag.

Geen leuke vraag natuurlijk omdat het ook een en-en-verhaal kan worden. "Ik begrijp de redenering van de voorzitter hoor", knikte Van den Brom. "Maar ik denk dan louter sportief en als je de tweede plaats kan halen... Ja, dan speel ik liever Champions League dan Europa League. Je kan natuurlijk geschiedenis schrijven en iets tastbaars in handen hebben, maar voor trainers is dat anders. Ik vind het een lastige..."

Voor Van den Brom zou het ook een hiaat op zijn palmares kunnen opvullen. "Ja, ik heb al drie bekerfinales gespeeld en drie keer verloren. Ik steek niet weg dat ik er erg op gebrand ben. Het wordt tijd om van de vierde keer de goeie keer te maken."

Winnen ten koste van alles!

En mag dat dan ook eens op een 'lelijke' manier? Want tegen Antwerp voetbalde Genk een halfuur schitterend, maar hield er op het einde van de rit niks aan over. "Winnen ten koste van alles!", benadrukte Van den Brom. "Maar... het is leuker als dat gebeurt in de filosofie waar we met z'n allen achter staan. Dat is ook de manier waarop wij willen winnen. Maar terugkijkend op de wedstrijd tegen Antwerp zien we dat er ook andere zaken gevraagd worden. Als we daar dingen uit kunnen meenemen..."