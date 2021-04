Mbappé scoort 2 keer in zege van PSG, maar valt geblesseerd uit: PSG treft Manchester City volgende week

Mbappé wist vandaag 2 keer te scoren in de overwinning tegen Metz, maar moest in de 87ste minuut het veld verlaten met een lichte blessure aan de quadriceps. Volgens coach Mauricio Pochettino stelt de blessure niet veel voor en zal Mbappé op tijd fit zijn voor de confrontatie met Manchester City.

Pochettino says he does not believe the injury Mbappe suffered today is serious.



He is expected to be fit to face Man City. pic.twitter.com/wtkBg3uySC