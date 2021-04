PSG voorlopig terug op kop na duidelijke zege:

Paris Saint-Germain (PSG) doet een goede zaak in de titelstrijd na een 1-3 zege bij Metz. Kyllian Mbappé scoorde 2 keer. PSG komt voorlopig terug op kop in Ligue 1. Jonathan David kan daar nog verandering in brengen met Lille OSC.

PSG heeft Metz verslagen met 1-3. Kyllian Mbappé nam 2 goals voor zijn rekening en Icardi maakte in de 89ste minuut de 1-3 via een strafschop. PSG kende een moeilijke start van het seizoen in de Ligue 1, maar nu staan ze toch terug in de top 3. Na de zege op bezoek bij Metz nemen ze zelfs de koppositie over van Lille. Lille speelt zondag nog op bezoek bij Olympique Lyon. Als het daar wint dan komt het direct terug op kop. Sinds 2016-2017, het jaar dat AS Monaco ligue 1 won, heeft PSG elk jaar de titel gepakt in Frankrijk. Lille is dit jaar de grote concurrent van PSG en het zou voor veel supporters een verrassing zijn als Lille de Ligue 1 wint. 3️⃣ points on the road 👊 #FCMPSG



