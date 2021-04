Rode Duivels moeten niet rekenen op voorrang om gevaccineerd te worden

Vanaf dat het EK begint gaat Covid-19 zeker nog niet weg zijn. Minister van Sport, Ben Weyts, is alvast niet van plan om de Rode Duivels voorrang te geven om te vaccineren.

In tegenstelling tot de atleten die straks voor ons land naar de Olympische Spelen in Tokio zullen afreizen, staan de Rode Duivels nog niet op de lijst om snel een spuitje te krijgen. "Dit is niet onmiddellijk aan de orde. De vaccinatie van de leerkrachten is prioritair", reageert Weyts daarop in Het Laatste Nieuws. De minister ziet verschillende redenen waarom zo'n voorkeursbehandeling geen opperbest idee is.

"We geven voorrang aan de olympiërs om hen faire kansen te geven tegenover hun concurrenten, maar in het voetbal zijn bijvoorbeeld de internationale matchen gewoon doorgegaan. Veel Rode Duivels wonen trouwens in het buitenland en zitten daar in een vaccinatieprogramma. Voetbal heeft een eigen testingbeleid op poten gezet. Ik heb er zelf mijn nek voor uitgestoken zodat voetbal en wielrennen konden blijven doorgaan", maakt Weyts zich sterk.