Walter Zenga is lovend voor Romelu Lukaku bij Inter Milan

Inter kan dit weekend weer iets dichter bij de titel komen in de Serie A. Ze moeten namelijk op bezoek bij Hellas Verona terwijl de buren van AC richting Lazio moeten.

Bij Inter rekent coach Antonio Conté grotendeels op Romelu Lukaku voor doelpunten. In de twee voorbije duels kende onze landgenoot weliswaar heel wat pech in zijn afwerking. Maar over het hele seizoen gezien is zijn aandeel in het succes van Inter bijzonder groot. Zo scoorde hij al 21 doelpunten in de Serie A in 31 wedstrijden.

In Italië is men dan ook lovend voor onze landgenoot. Zo ook boegbeeld Walter Zenga. De voormalige doelman speelde zelf meer dan 300 wedstrijden voor Inter en was ook lange tijd een vast international. Bij Stats Perform haalde Zenga zijn loftrompet boven voor Lukaku. "Ik ken hem inmiddels persoonlijk en hij is een stil persoon, maar wel een gentleman. Hij werkt ook hard en niet alleen voor zichzelf. Dat is het verschil tussen een gewone speler en grote speler, talent is niet voldoende", aldus Zenga. "In mijn ogen is Lukaku de beste spits in Italië. Momenteel zou geen enkele ploeg ter wereld neen zeggen tegen zijn komst."