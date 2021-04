Geblesseerd sinds november maar sleutelspeler Standard trekt mee op afzondering in aanloop naar bekerfinale

Het was een van de meest ijzingwekkende geluiden die we ooit uit een leeg stadion hebben gehoord: Zinho Vanheusden die neerzeeg en het uitkermde van de pijn. Achteraf bleek de verdediger zijn kruisbanden gescheurd te hebben.

Stap per stap werkte Vanheusden in de coulissen van Sclessin aan een terugkeer bij De Rouches. Sinds eind maart staat hij opnieuw op het veld maar met een individueel programma. Enkele weken later trainde hij wel opnieuw mee met de groep en nu is hij ook mee op afzondering met de ploeg in aanloop naar de bekerfinale.

Dat Vanheusden zal spelen tijdens de bekerfinale is zeer onwaarschijnlijk. Maar mogelijk zal hij door Leye wel met mondjesmaat gebracht worden tijdens play off 2 zodat hij topfit aan het volgende seizoen kan beginnen.