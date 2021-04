Spaanse pers vergeet Sergio Ramos wel heel snel: "Hij is verleden tijd"

De Spaanse pers heeft Sergio Ramos, die nog steeds geen nieuw contract getekend heeft bij Real Madrid, al afgeschreven. De geblesseerde verdediger werd vervangen door Eder Militao en die doet het opvallend goed. Ramos, clubicoon van Real, leert snel dat roem vergankelijk is.

Militao werd ook na de 0-0 tegen Getafe geprezen. “De wedstrijden stapelen zich op en Militao laat zien dat hij zijn goede niveau behoudt”, schrijft AS. “Hij voorkwam in de 23e minuut een counter via Diego Lainez en voorkwam in de 43e minuut dat Borja Iglesias kon scoren. Het rendement van een onbetwiste basiskracht.”

“De Braziliaan is bezig aan een geweldig seizoen en valt absoluut niet uit de toon in de defensie", klinkt het bij Sport. "De afwezigheid van Sergio Ramos bezorgt de aanhang van Real Madrid totaal geen kopzorgen meer. Hij vormt een efficiënt koppel met Raphaël Varane.”

Voorheen kon Ramos op vijftig procent spelen, maar nu?

En in Marca, de meest geprezen sportkrant van Spanje, gaan ze nog een stap verder. “Wie herinnert zich Sergio Ramos nog? Militao heeft alle twijfels van zich afgeschud. Het gelach van iedereen is verstomd. Militao haalt een spectaculair niveau en er zullen amper mensen zijn die nog twijfelen of hij wel geschikt is voor Real Madrid. Hij wordt elke wedstrijd beter en Zidane zou voor een bijzonder lastige keuze staan als al zijn centrale verdedigers fit zouden zijn."

"Voorheen kon Sergio Ramos op vijftig procent voor dit elftal spelen, maar nu? Ramos is verleden tijd. Hij zal het heel moeilijk hebben om aan spelen toe te komen als hij terugkeert. En ook om zijn contract te verlengen gezien het niveau van Militao, Varane en ook Nacho Fernández.”