Gezaghebbende stemmen in Engeland na nieuwe blunders: "De VAR behoort in de vuilnisbak"

In de slotfase van de wedstrijd keilde Fabian Balbuena een bal weg en raakte daarbij Chelsea-verdediger Ben Chilwell. De VAR vond dat de scheidsrechter de fase nog eens moest herbekiijken en die gaf daarna rood aan Balbuena.

In de analistenkamers schoten ze vloekend recht uit hun stoel. "In de prullenbak met de VAR. We hebben het geprobeerd en het is niets, weg ermee. Het maakt de wedstrijd trager en het haalt alle emotie uit een duel", concludeerde ex-verdediger Rio Ferdinand.

"Hoe kunnen de VAR en de scheidsrechter zo verkeerd zitten? Het is verbijsterend, heel erg verbijsterend", klonk het bij Gary Lineker.

Var needs to be put in the bin now. We’ve tried it and it’s s***. Get rid.

