Courtois zag een scherpe Eden Hazard terugkeren: "Maar hij had egoïstischer moeten zijn"

Dertien minuten... Zoveel speeltijd kreeg Eden Hazard in het scoreloos gelijkspel tegen Real Betis. En toch was hij de meest dreigende Real-speler. Thibaut Courtois sprak achteraf over zijn prestatie.

Met twee woorden spreken, maar Hazard leek fit. "Hij had dezelfde vonk als altijd. Hij staat heel scherp", klonk het bij de doelman, die zelf ook weer de meubelen voor zijn team moest redden. "Het is spijtig dat hij niet zelf op doel schoot, maar naar Vinicius passte. Hij zag dat die in een betere positie stond, maar Eden heeft een geweldig schot en kon zelf ook schieten. Soms moet je egoïstisch zijn. Maar het ziet er goed uit en het is fantastisch om hem terug te hebben voor het einde van het seizoen."

Betis fnuikte wel de titelkansen van Real met het gelijkspel. "Ze zijn een geweldig team en hebben een goed seizoen. Ze verdedigden heel goed. We konden de juiste passes of de juiste schietmogelijkheden niet vinden. Als Barcelona en Atlético winnen, wordt het erg moeilijk, maar er zijn nog wel wat wedstrijden over."