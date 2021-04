Bayern laat oog vallen op nieuwe coach, maar zijn huidige club vraagt astronomisch bedrag van 30 miljoen(!)

Hansi Flick is volgend seizoen niet meer de trainer van Bayern München en der Rekordmeister is dus dringend op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Ze denken de gedroomde opvolger gevonden te hebben, maar die is wel héél erg duur.

Nagalsmann is momenteel aan de slag bij RB Leipzig en die willen hun succescoach niet zomaar laten vertrekken. Meer nog, ze vragen een absolute recordsom van 30 miljoen euro als verbrekingsvergoeding. Volgens het Duitse persagentschap DPA is er geen afkoopsom voorzien in zijn contract. Flick wil bij Bayern vertrekken omdat hij er op gespannen voet leeft met het bestuur en omdat hij zich wil richten op de positie van Duits bondscoach, die na het EK vrijkomt. CEO Karl-Heinz Rummenigge hoopt deze week met een gesprek duidelijkheid te verschaffen. “Als we Hansi’s wens willen inwilligen, moeten alle partijen tot een oplossing komen waarmee Bayern tevreden is”, zo vertelde hij eerder al. Als Flick daadwerkelijk mag vertrekken in München, is de amper 33-jarige Nagelsmann als ‘coming man’ bij de Bundesliga-trainers de gedoodverfde kandidaat.