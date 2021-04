Cantona komt terug op historische karatetrap in 1995: "Ik wou dat ik harder had getrapt!"

Eric Cantona zal voor immer bekend staan als één van de meest begenadigde voetballers die Manchester United ooit rijk is geweest. Maar ook omwille van de karatetrap in het gezicht van een Crystal Palace-fan in 1995. 26 jaar na de feiten heeft hij daar niet echt een andere kijk op.

Spijt heeft Cantona duidelijk niet. De Franse aanvaller had op dat moment net rood gekregen en werd gejend door de Palace-fans. Daar ging het licht uit bij Cantona en die pakte uit met een karate kick waar Jean-Claude Van Damme jaloers op zou zijn. Het leverde hem een schorsing van 9 maanden op. In de film 'The United Way' laat hij blijken dat hij zich die fase niet beklaagde. “Ik wou dat ik harder getrapt had. Ik ben al duizenden keren beledigd en heb nooit gereageerd, maar soms ben je fragiel. Ik kreeg 9 maanden schorsing. Ze wilden een voorbeeld stellen.” Sir Alex Ferguson, toenmalig manager van United, kende echter de waarde van Cantona en gaf hem ondanks de schorsing toch een contractverlenging. “Als je trainer zoiets doet, dan ga je voor hem door het vuur. Ik hield van hem alsof hij mijn vader was.”