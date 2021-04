🎥 Alejandro Pozuelo zal niet blij zijn geweest met zijn nieuwe trainingspartner

Alejandro Pozuelo, ex-Racing Genk, had een ongewenste trainingspartner bij Toronto FC.

Een verrassing van formaat bij Toronto FC waar een alligator op het trainingsveld liep. De spelers zetten het snel op een lopen om zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van de alligator.

Toronto FC is de ploeg van Alejandro Pozuelo die nog bij Racing Genk het mooie weer maakte. De Spaanse aanvallende middenvelder verruilde in maart 2019 de Jupiler Pro League voor de MLS. Voor Toronto FC kon hij al 23 keer scoren in 61 wedstrijden. Momenteel hersteld hij van een spierblessure en zal hij er niet bij zijn morgen voor de Noord-Amerikaanse Champions League tegen het Mexicaanse Cruz Azul.

De spelers van Toronto FC zijn alvast goed opgewarmd voor het treffen van morgen.