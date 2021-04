Omstreden ex-makelaar van Eden Hazard: "Hij had nooit naar Real mogen gaan, hij had voor Barcelona moeten spelen"

Het is al een tijdje stil rond John Bico. De omstreden ex-makelaar en clubleider laat zich nu uit over Eden Hazard, die hij nog een tijdlang begeleidde.

Bico heeft een opvallende mening over de transfer van Hazard naar de Koninklijke. "Mensen beseffen niet welke atletische vereisten gesteld worden in een team dat op een fysiek hoog ritme en intensiteit speelt. Het technische niveau benadert sowieso de 10/10. Talenten zoals James hebben zich daar niet aan kunnen aanpassen", zegt Bico in La Dernière Heure.

"Daarom is Eden geen speler voor Real maar voor Barça. Daar had hij naartoe moeten gaan. De bal loopt er meer dan de spelers, in tegenstelling tot Real. Dat spel komt niet overeen met zijn fysieke capaciteiten. Daarom kraakt hij overal. Bij Barcelona zou hij meer vrijheid hebben gekregen en de bal zou constant in zijn voeten gespeeld worden. Daar was hij de beste speler van de wereld geworden."