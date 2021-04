Real - Chelsea: scoort Karim Benzema alweer?

Real en Chelsea nemen het dinsdagavond tegen elkaar op in de eerste halve finale van de Champions League. Met twee ploegen die bijzonder makkelijk scoren dit seizoen, beloofd het alvast een mooie wedstrijd te worden. Aftrap om 21u00.

De geschiedenis

Ondanks het feit dat zowel Real als Chelsea een serieuze voetbalgeschiedenis hebben, speelden de twee slechts drie keer tegen elkaar. Chelsea won in 1998 met 0-1 in Bernabéu. Real won daarna tweemaal thuis. Een keertje met 3-1 in 2013 en in 2016 werd het 3-2. Het is dus al van de vorige eeuw geleden dat Chelsea van de Koninklijke kon winnen… Een goed voorteken voor Real?

Doelpuntenfestijn

Dat er in deze wedstrijd goals zullen vallen, dat kan bijna niet anders. Beide ploegen speelden elk al 33 wedstrijden dit seizoen. Daarin haalt Chelsea een gemiddelde van 1.55 goals per wedstrijd. Real doet nog een tikkeltje straffer met 1.77 goals per wedstrijd. Real en Chelsea zijn dus twee ploegen die duidelijk de goal weten staan.

Het is een beetje een vreemde situatie. Karim Benzema mag al jaren niet meer spelen voor de Franse nationale ploeg, omwille van een chantagezaak die eigenlijk nooit officieel bewezen is. Ondanks dat hij dat één van de beste spitsen is die Frankrijk ooit voorbracht. Dat bewijzen zijn statistieken. 276 goals en 142 assists in 552 wedstrijden voor Real Madrid. Ook als we zijn statistieken in de Champions League onder de loep nemen, wordt nogmaals duidelijk hoe belangrijk de Fransman voor Real is. Als er dinsdagavond iemand zal scoren, dan is kans heel groot dat het Karim Benzema is.

Enkele bettips

Chelsea kreeg amper 1 goal tegen in 4 matchen en kan uitstekend de bus parkeren. Wij verwachten weinig goals, onder 2.5 goals, odd: 1.71.

Real Madrid speelt thuis en zal uiteraard willen winnen. 2.40 keer je inzet als dat gebeurt.

Karim Benzema is dé man bij Real Madrid als het op goals aankomt. De spits scoort tegen Real? Dan gaat je inzet 2.20 keer omhoog.