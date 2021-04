Nagelsmann nieuwe coach Bayern, Bayern München en RB Leipzig komen tot een akkoord

Nagelsmann wordt de nieuwe coach van Bayern München, dat meldt het Duitse sportmagazine Sport Bild. Nagelsmann zou een contract krijgen in München van vijf jaar en Bayern betaalt 25 miljoen aan Leipzig plus bonussen.

Nagelsmann is nog maar 33 jaar jong en zal volgend seizoen dus aan de slag gaan bij de Duitse recordkampioen. De Duitser heeft van RB Leipzig een topploeg in Duitsland gemaakt en mag zich nu gaan bewijzen bij Bayern München.

Done Deal! @FCBayern and @DieRotenBullen agreed on a Transfer of @J__Nagelsmann. The new coach gets a five-years-contract. Bayern will pay a transfer-fee up to 25 Million Euros including Bonus payments @BILD_Bayern