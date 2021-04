Carrière van Zlatan nog lang niet ten einde? "Ibrahimovic traint nog steeds met het verlangen van een klein kind"

Zlatan Ibrahimovic is deze zomer hét geheime wapen van Zweden op het EK. Maar de internationale carrière van de aanvaller hoeft nog geen tweede keer te eindigen. Jan Andersson reserveert alvast een vliegtuigticket naar Qatar.

In 2022 staat het WK in Qatar namelijk op het programma. Inmiddels heeft Zlatan Ibrahimovic zijn contract bij AC Milan met een seizoen verlengd. De kans is dus héél groot dat Ibracadabra ook tijdens het wereldkampioenschap nog niet pensioengerechtigd zal zijn.

“Zlatan is een unieke speler”, aldus bondscoach Jan Andersson bij Fotbollskanalen. “Het WK is pas over anderhalf jaar en we gaan eerst richting EK werken. Maar waarom zou hij er niet meer bij zijn? Ibrahimovic traint nog steeds met het verlangen van een klein kind.”