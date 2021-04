Vader Lang over de kansen van Club om zoonlief Noa te houden: "Het liefst zou hij blijven, maar dat wil hij niet beloven"

Noa Lang is in geen tijd uitgegroeid tot de sensatie van de Jupiler Pro League. Vader Jeffrey Lang staat daar niet van te kijken. Hij weet wat zijn zoon kan en wat hij nog in zijn mars heeft: "Wacht maar tot er terug fans zitten!"

Jeffrey Lang heeft nog geen wedstrijd van zijn zoon live kunnen zien bij Club Brugge en dat steekt. "Ik zit erop te wachten, niet normaal. Bizar dat je plots geen match meer ziet van je kind", zegt hij in HLN. "Ook voor Noa is het niet plezant. Al klaagt hij er niet over. Wacht tot er publiek bij is. Dan gaat hij helemaal los. Niet dat hij zou gaan overdrijven of zo, maar Noa is een speler die leeft van de fans."

Maar wat met volgend seizoen? Lang is dan definitief van Club Brugge, maar de interesse zal ook exponentieel gegroeid zijn tijdens het seizoen. "Noa heeft het hartstikke naar zijn zin, maar hij kan niet in de toekomst kijken. Je weet niet of er iets moois komt... en of het ooit nog zal terugkomen. Hij wil ook gewoon eerlijk zijn, niet als leugenaar bestempeld worden. De lat ligt superhoog en we weten wat hij kan. Het liefst zou Noa nog een jaar in Brugge blijven, maar dat wil hij niemand beloven."