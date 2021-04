Barcelona laat eerste plaats liggen

De Catalanen slaagden er niet in om Granada te verslaan. Ze gingen in eigen huis de boot in tegen de Spaanse middenmoter. Barcelona had de koppositie kunnen innemen als het won.

Real Madrid en Atlético Madrid zullen enorm opelucht zijn dat Barcelona verloren heeft. De La Liga titelrace is nu spannender dan ooit. Ook Sevilla maakt nog kans op de Spaanse kampioenstitel.

ūüďä | La Liga table after around 33. Barça will need to win all 5 remaining games and hope Madrid drop points in order to win the league. pic.twitter.com/YvgbRbwNsS