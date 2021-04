Real Madrid zal Dani Carvajal moeten missen tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League. De verdediger is minstens drie weken out.

Carvajal kent een pech seizoen. Door blessures kwam de verdediger dit seizoen slechts 15 wedstrijden in actie. De Spanjaard komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. De vleugelverdediger won in zijn carrière 4 keer de Champions League met Real Madrid.





