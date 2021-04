Solskjaer, Trainer van Manchester United, heeft zijn eigen standbeeld gekregen

Solskjaer, de trainer van Manchester United, heeft een eigen standbeeld gekregen in zijn thuisstad Kristiansund in Noorwegen.

Manchester United staat momenteel op een tweede plaats in de Premier League, en heeft onder Solskjaer nog geen enkele prijs gepakt. Dat Solskjaer een standbeeld krijgt in zijn thuisstad zal waarschijnlijk meer komen door zijn rijkelijke spelerscarrière.

Solskjaer speelde 11 jaar bij Manchester United, en won in die periode zes keer de Premier League en een keer de Champions League. De Noor haalde ook 67 caps voor zijn nationale ploeg. Je kan dus wel stellen dat de ex-profvoetballer een bekend persoon is in zijn thuisstadje Kristiansund in Noorwegen.