Standard trekt zwaar gehavend naar de kust voor de opener van Play Off 2

Standard wil zijn bekerkater gaan doorspoelen in de eerste wedstrijd van Play Off 2 op zaterdag. De Rouches gaan KV Oostende partij geven, weliswaar niet op volle sterkte.

Sissako (geschorst na rode kaart in bekerfinale), Bokadi (out tot het einde van het seizoen) en Cimirot (last aan adductoren) zullen al zeker niet op het appel verschijnen voor de belangrijke opener van de Europe Play Offs.

Ook Laurent Henkinet, de reservedoelman van de Rouches, is onbeschikbaar tot het einde van het seizoen. Hugo Siquet is twijfelachtig. De jonge rechtsachter kreeg een trap op zijn knie op training.

Standard start als tweede aan de competitie en moet, na het bekerverlies tegen Racing Genk, alles op alles zetten om alsnog Europees voetbal in de wacht te slepen.