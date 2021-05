Wie we daar hebben: Mario Balotelli matchwinnaar bij Calcio Monza

Mario Balotelli speelde vandaag met de Italiaanse tweedeklasser Calcio Monza op het veld van Salernitana.

Vandaag stond in de Italiaanse tweede klasse de topper Salernitana-Calcio Monza op het programma. Balotelli zit sinds de winter bij Monza, maar kon er nog niet overtuigen (tot vandaag). Mede door een trainingsachterstand en enkele blessures stond Balotelli meer buiten dan op het veld. In de heenwedstrijd eind december tegen Salernitana scoorde de Italiaanse spits wel. Ook in februari wist hij nog eens te scoren tegen Chievo Verona, maar nadien lukte het Balotelli niet meer.

De wedstrijd vandaag werd beslist door Balotelli. Vlak na de rust zette Frattesi Monza op 0-1 voorsprong, maar twee minuten later scoorde Gondo de gelijkmaker. In de 81ste en 91ste minuut scoorde invaller Balotelli nog twee doelpunten waarmee hij zijn ploeg de drie punten schonk. Zo blijft de titelstrijd razend spannend.