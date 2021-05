Jonge middenvelder AA Gent kan rekenen op veel interesse: "Hij is ambitieus en heeft veel kwaliteit"

AA Gent heeft dit seizoen maar nipt play-off 2 gehaald. Na een moeilijk seizoen kunnen ze dus nog de Europa League in. Een van de sterkhouder bij de Buffalo's was defensieve middenvelder Niklas Dorsch, hij kan dan ook rekenen op veel interesse op de transfermarkt.

Dorsch heeft bijna alles gespeeld in de Ghelamco Arena dit seizoen. De 23-jarige Duitser ligt nog tot 2024 onder contract bij AA Gent, maar kan rekenen op heel veel interesse van andere clubs. De hoofdcoach van Gent, Hein Vanhaezebrouck, liet al weten in een interview met Het Laatste Nieuws dat hij een vertrek van de middenvelder niet uitsluit.

“Dorsch speelt niet alleen bij ons, maar ook bij de nationale beloftenploeg van Duitsland. Dan moet je al iets kunnen, en is het normaal dat er veel interesse is. Niklas is ook heel ambitieus, dat is een mooie toevoeging aan zijn kwaliteiten. Een transfer is voor hem zeker niet uitgesloten, maar hij moet absoluut niet weg”, aldus Hein Vanhaezebrouck.