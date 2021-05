Real Madrid houdt hoop op landstitel levend: Hazard speelt 72 minuten

Real Madrid zag Atlético Madrid eerder deze speeldag winnen. De Koninklijke wist dus wat het moest doen.

Zinedine Zidane liet Eden Hazard starten aan de match. De Belg speelde een goede eerste helft, maar kon net als zijn ploegmaats niet tot scoren komen. In de 72ste minuut werd Hazard gewisseld bij een 0-0 stand. De tijd begon te dringen voor Real, maar in de 76ste minuut kon Éder Militão de score openen. Vier minuten later besliste Casemiro de partij met de 2-0.

Real Madrid blijft in de titelrace. De druk ligt nu bij Barcelona.