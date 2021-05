Solskjaer doet het minder dan Mourinho in zijn periode bij Manchester United

Solskjaer is nu al 144 wedstrijden hoofdcoach bij Manchester United, de resultaten bleven tot nu toe uit voor de Noor. Zijn Portugese voorganger werd na 144 wedstrijden ontslagen bij datzelfde United. Wat als we de resultaten van de twee coaches eens naast elkaar leggen?

José Mourinho werd na 144 wedstrijden ontslagen in Manchester. De Portugees won 84 keer, speelde 32 keer gelijk en verloor 28 keer. Solskjaer is nu ook al 144 wedstrijden trainer, en is nog steeds actief als hoofdcoach. Zijn resultaten zouden dus beter moeten zijn, niet?

Solskjaer won na 144 wedstrijden 82 keer, speelde 32 keer gelijk en verloor 30 keer. Dat is een minder resultaat dan Mourinho, de Portugees won meer. Als we die resultaten in punten omzetten, heeft José Mourinho 284 punten en Solskjaer 278 punten. Conclusie: de Noorse coach mag niet te veel meer verliezen met Manchester United of hij ligt ook buiten, net zoals zijn Portugese voorganger.