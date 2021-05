Deze 21 Mechelaars gaan morgen de strijd aan met KAA Gent

Wouter Vrancken heeft zijn selectie vrijgegeven voor de wedstrijd tegen KAA Gent.

Wouter Vrancken gaat morgen met KV Mechelen op bezoek bij KAA Gent. Ze spelen er de eerste speeldag van de Europe play-offs. Voor die eerste confrontatie gaf de coach nu al zijn 21-koppige selectie vrij.

SELECTIE I Morgen beginnen we aan de play-offs 😍



Met deze selectie zakken we af naar Gent 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/8fBDypAuJg — KV Mechelen (@kvmechelen) May 1, 2021

Vandaag, op 1 mei, is het exact twee jaar geleden dat (toen nog tweedeklasser) KV Mechelen won van KAA Gent in de bekerfinale. Daar blikken ze bij de Mechelaars nog eens graag op terug. Germán Mera maakte toen het beslissende doelpunt. De bonkige centrale verdediger speelt nu terug in zijn thuisland, Colombia.