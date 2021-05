'Acteur' Sivert Hanche Nilsen: "Terugmatch wordt onvergetelijk"

Sivert Heltne Nilsen is op zijn 29ste een van de meest ervaren spelers bij Waasland-Beveren. Na afloop van de heenmatch tegen Seraing blikte de Noor even terug, al zat hij met zijn gedachten veeleer bij de terugmatch. "That's gonna be massive", klonk het veelzeggend.

"Wij hadden enkele goede periodes vandaag, maar zij zeker ook", begon de Noor zijn analyse. "Het was allemaal heel close. Het resultaat is ok, maar onze prestatie kon echt wel beter. We hadden vooral in het begin heel veel moeite met hun beweeglijkheid."

Beide ploegen claimden enkele keren een elfmeter. Iets voorbij halfweg de eerste periode eiste Nilsen een hoofdrol. Roepend en juichend wandelde hij terug in positie, toen Visser met de VAR vermeend hands ging checken. Een strafschop kwam er in die fase echter niet. "Eerlijk? Het was een beetje geacteerd, om zo die penalty te krijgen. Dat hoort er ook bij. De bal raakte zijn hand zeker, maar misschien was het wel van te dichtbij. Die handsregel is nu eenmaal heel moeilijk om te begrijpen", vertelt Nilsen kurkdroog.

De beslissing zal dus volgende week zaterdag, in de eigen Freethiel, vallen. "It's gonna be massive", zegt de Noor. "Dat wordt een van die wedstrijden die je nooit meer zal vergeten. Dat zijn de wedstrijden waarvoor je voetbalt. Ik heb het al meegemaakt, steeds met een goede afloop. Laat ons hopen dat dat ook volgende week het geval zal zijn", besluit Nilsen, die nog tot medio 2023 onder contract ligt bij Waasland-Beveren.