Gekke toestanden in Manchester! Aftrap tussen United en Liverpool tot nader order uitgesteld

Door alle gekke toestanden is de topper in de Premier League tussen Manchester United en Liverpool tot nader order uitgesteld. De supporters protesteerden nog al hevig rond het stadion en bestormden later ook het veld.

De United-supporters protesteren tegen de Glazerbroers, de twee Amerikaanse eigenaars van de club uit Manchester. De poging tot het opstarten van de Super League heeft geen goed gedaan voor de relatie tussen de supporters en de eigenaars van ‘The Red Devils’. Nu is de situatie dus aan het escaleren…

BBC Sport meldt nu dat de wedstrijd niet meer vandaag zal gespeeld worden.

Manchester United have confirmed their game against Liverpool has been called off.



More to follow.