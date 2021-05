AS Monaco mag titeldromen bijna opbergen na nederlaag tegen Olympique Lyon

AS Monaco heeft vanavond dure punten laten liggen in de Franse titelstrijd. De club verloor met 2-3 in de topper tegen Olympique Lyon. Met nog drie speeldagen te gaan volgt AS Monaco op vijf punten van leider Lille OSC.

AS Monaco begon niet slecht aan de wedstrijd tegen Olympique Lyon. Ze kwamen al vroeg op voorsprong via Kevin Volland. Lyon ging er echter op en erover via Depay en Marcelo. In het absolute slot leek Ben Yedder nog een punt uit de wacht te slepen, maar niets was minder waar. Enkele minuten later zorgde Cherki namelijk alsnog voor een overwinning voor Lyon. Door deze 2-3 nederlaag staat AS Monaco nu op vijf punten van leider Lille OSC en vier punten van PSG. Er zijn nog drie speeldagen in de Ligue 1.