Blijft Romelu Lukaku bij Inter? "Ik heb een speciaal gevoel bij deze club"

Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano zou Romelu Lukaku ook na deze zomer gewoon een speler van Inter zijn. Zo schreef Romano op Twitter dat Lukaku niet van plan is om de club te verlaten.

Romelu Lukaku is tevreden bij de kersverse kampioen. "Ik ben echt trots om een speler van Inter te zijn. Ik heb een speciaal gevoel bij deze club, daarom heb ik besloten om vandaag in de stad feest te vieren met onze fans", vertelde de Rode Duivel bij Sky Sports.

Romelu Lukaku to Sky Sport: “I’m really proud to be an Inter player. I’ve a special feeling with this club, that’s why I decided to celebrate around the city today with our fans”. He’s not planning to leave the club in the summer. 🇧🇪🔵 #Inter