Roma ziet het absoluut zitten met The Special One: "Mourinho is één van de beste trainers aller tijden"

AS Roma verraste vandaag vriend en vijand met de aanstelling van José Mourinho als nieuwe trainer. En ze schuwen de grote woorden niet, want in hun officieel statement haalden ze de superlatieven boven.

"Toen duidelijk werd dat José beschikbaar zou zijn, wilden we de kans niet laten schieten om met een van de beste trainers aller tijden om tafel te gaan", schrijft sportief directeur Tiago Pinto op de clubwebsite. "We raakten overdonderd door zijn absolute wil om te winnen en door zijn passie voor het spelletje."

"Ongeacht hoeveel prijzen hij al heeft gewonnen: zijn focus gaat altijd uit naar de volgende prijs die hij kan winnen. Hij bezit de kennis, de ervaring en het leiderschap om op alle niveaus mee te strijden."

AS Roma wil met Mourinho de top bestormen. "We weten dat het wel tijd kost om een project in gang te zetten. Geduld is een vereiste, net als het aanstellen van de juiste mensen op de juiste posities. We hebben er alle vertrouwen in dat José de perfecte trainer voor ons project is, voor zowel de korte als de lange termijn. Samen met de visie en de ambitie van Dan en Ryan Friedkin zullen we het fundament bouwen voor een nieuw AS Roma."