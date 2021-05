Blijft Gareth Bale nog een jaar langer bij Tottenham? Engelse topclub beschikt over optie om zijn huurcontract te verlengen

De Welshman heeft het in de eerste helft van het seizoen moeilijk gehad toen hij door Real Madrid aan Tottenham werd uitgeleend. De 31-jarige vleugelspeler is nu echter weer in vorm, getuige zijn hattrick tegen Sheffield United op zondagavond (4-0).

Gareth Bale (31), die dit seizoen door Real Madrid aan Tottenham wordt uitgeleend, zou nog een jaar bij Spurs kunnen blijven. Volgens de Daily Mail heeft de Londense club afgelopen zomer met Real Madrid onderhandeld over een optie om de huur van Gareth Bale met nog een jaar te verlengen. De optie is uiteraard afhankelijk van de instemming van de Welshman, wiens contract bij Real Madrid afloopt in 2022.