OFFICIEEL: Bayer Leverkusen doet uitstekende zaak en bindt goudhaantje langer aan zich vast

Met Florian Wirtz beschikt Bayer Leverkusen over een echt toptalent. Verschillende Europese topclubs toonden al interesse in de 18-jarige middenvelder, maar Wirtz heeft besloten om zijn contract bij Leverkusen te verlengen.

Florian Wirtz is aan een uitstekend seizoen bezig in de Bundesliga. De aanvallende middenvelder was al goed voor 4 doelpunten en 6 assists in 26 wedstrijden in de Duitse competitie. Daarmee trok hij de aandacht van verschillende topclubs in Europa.

Maar Wirtz, sinds maandag 18 jaar oud, heeft besloten om langer bij Leverkusen te blijven. Op zijn verjaardag heeft het goudhaantje namelijk zijn contract verlengd bij de Duitse club. Hij heeft bijgetekend tot en met 2026.