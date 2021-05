OFFICIEEL: Lierse Kempenzonen haalt ex-aanvallende middenvelder van Club Brugge en Westerlo binnen

Lierse Kempenzonen is aan een drukke voorbereiding bezig met het oog op het nieuwe seizoen. De Belgische club heeft maandag met Guillaume De Schryver namelijk een nieuwe versterking binnengehaald.

Guillaume De Schryver is geen onbekende voor Lierse Kempenzonen, want in 2016 maakte hij zijn profdebuut bij Lierse. Hij was in het verleden ook onder meer aan de slag bij Club Brugge en Standard en vorig jaar was hij actief bij Westerlo.

Nu tekent hij als vrije speler bij Lierse Kempenzonen. Op de website van de club is te lezen dat de aanvallende middenvelder een contract voor één seizoen heeft getekend bij de club. Guillaume De Schryver is 24 jaar oud.