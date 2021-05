Verrassing van formaat: Mourinho heeft al een nieuwe topclub gevonden

José Mourinho heeft na zijn ontslag bij Tottenham niet lang moeten wachten op een nieuwe uitdaging. Nauwelijks 2 weken later wordt hij al aangekondigd bij AS Roma, waar hij vanaf volgend seizoen zal beginnen.

The Special One werd bij Tottenham ontslagen na het teleurstellende seizoen van The Spurs. Maar AS Roma-coach Paulo Fonseca liet vandaag weten dat hij opstapt en de Romeinen zaten niet lang stil.

Ze stunten nu met de komst van Mourinho. Hij was eerder actief in Italië bij Inter. Daar won hij de titel, de beker en de Champions League mee.