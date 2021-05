UEFA bedient Roberto Martinez op zijn wenken: bondscoaches mogen meer spelers meenemen naar EK

Vorige maand deelde Roberto Martinez zijn oproep mee om 26 in plaats van 23 spelers te kunnen selecteren voor het EK. Hij zat hiermee op dezelfde lijn als onder meer de bondscoaches van toplanden als Engeland en Italië. Zo zou er beter ingespeeld kunnen worden op eventuele coronagevallen.

De UEFA had al aangegeven dat het hier niet weigerachtig tegenover stond en nu is de kogel ook door de kerk. Er mogen wel degelijk 26 spelers meegenomen worden naar het EK. Goed nieuws uiteraard ook voor de Rode Duivels die net wel of net niet tot de selectie zouden behoren. Meer kans nu om geselecteerd te worden voor de spelers, extra opties voor de bondscoaches.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.



👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



