Alle wegen leiden naar Rome, en zo ook die van Mourinho: een overzicht

Vandaag raakte bekend dat José Mourinho volgend jaar aan de slag gaat bij AS Roma. Een overzicht van zijn carrière als trainer.

José Mário dos Santos Félix Mourinho, of kortweg José Mourinho zal volgend seizoen voor de tweede keer te zien zijn in de Serie A. De succesvolle coach zal de nieuwe trainer worden van AS Roma. We herbeleven zijn carrière als coach.

In 1987 beëindigde Mourinho zijn carrière als voetballer. Hij speelde gedurende zijn hele carrière in zijn thuisland, Portugal. Meteen ging hij aan de slag als trainer. Bij FC Setúbal trainde hij tussen 1987 en 1990 de U17 en de U19. Via jobs als assistent-trainer bij CF Estrela, Ovarense, Sporting CP en FC Porto belandde hij bij FC Barcelona voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Ook daar werd Mourinho aangesteld als assistent.

Hoofdcoach sinds 2000

In het jaar 2000 kreeg Mourinho voor het eerst een job als hoofdtrainer. Daarvoor ging hij terug naar zijn thuisland bij Benfica. Hij volgde er Jupp Heynckess op, maar na tien wedstrijden stapte hij er zelf op. Na een avontuur bij Leiria kwam Mourinho terecht bij FC Porto. Hier haalde hij zijn hoogste gemiddelde aantal punten per wedstrijd, namelijk 2,31. Hij won er onder andere de Champions League en werd Wereldclubtrainer van het Jaar. Dat bleef niet onopgemerkt. Chelsea haalde de Portugese coach naar Engeland. Met Chelsea behaalde hij in het seizoen 2004/2005 & 2005/2006 de tweede en de derde landstitel in de clubgeschiedenis. In september 2007 kwam het tot een dispuut met clubeigenaar Abramovitsj en verliet hij Chelsea.

In het seizoen 2008/2009 werd Mourinho trainer van Inter Milaan. Meteen werd hij er kampioen. In zijn tweede seizoen in Milaan was Inter niet te stoppen. Ze wonnen de titel, de beker en ook de Champions League. Dit was de tweede en meteen ook de laatste keer dat Mourinho dit kon verwezenlijken. Het leverde hem een job op bij Real Madrid. Hij probeerde er de eerste trainer te worden die met drie verschillende ploegen de Champions League won, maar daar slaagde hij niet in.

Opnieuw Chelsea

Na een titel, een supercup en een beker te pakken met Real ging José Mourinho voor de tweede keer aan de slag bij Chelsea. Hij coachte de Londense club naar een derde titel onder zijn bewind. Toch verliet Mourinho Chelsea niet door de grote poort zoals de vorige periode, maar werd hij in december 2015 ontslagen. Chelsea was aan een barslecht seizoen bezig en stond op de zestiende plaats in de Premier League.

© Photonews

In 2016 vond Mourinho een nieuwe club in Engeland: Manchester United. Hij volgde er Louis van Gaal op. In zijn eerste seizoen bij de Mancunians won hij de Community Shield, de League Cup en de Europa League. In de competitie eindigden ze wel slechts op de zesde plaats. Hij trok het bij United tot december 2018, maar toen werd hij er ontslagen.

Gefaald bij Tottenham

In november 2019 was Tottenham zeer tevreden dat José Mourinho een vierjarig contract ondertekende. Aan die vreugde kwam echter snel een einde. Mourinho kon er geen prijzen pakken en ook nooit overtuigen. Hij pakte er gemiddeld slechts 1,77 punten per wedstrijd en deed nooit slechter in zijn hele carrière. Dit seizoen was de druppel voor het bestuur van Tottenham die de emmer deed overlopen. Mourinho verloor dertien officiële wedstrijden en deed in zijn carrière nooit slechter. Enkele weken na zijn ontslag bij de Spurs raakte al bekend dat Mourinho een volgende stap zou zetten in zijn carrière. Hij zal volgend seizoen Paulo Fonseca opvolgen bij AS Roma en tekende er een contract van drie jaar. Benieuwd of hij opnieuw de weg richting succes zal vinden.