KV Mechelen geeft duidelijk signaal ondanks blessurelast aanvaller: "Fit is hij een enorme meerwaarde"

KV Mechelen heeft nog een speler een contractverlenging gegeven. Na Onur Kaya, Nikola Storm, Arno Valkenaers en Yannick Thoelen heeft de Zweed Gustav Engvall (25) zijn contract verlengd tot 2024.

“Gustav heeft wat pech gehad met blessures, maar het geloof in hem is enorm”, zo zegt sportief directeur Tom Caluwe. “Een fitte Engvall is altijd een meerwaarde voor onze ploeg. Hij past perfect in het combinatiespel dat onze coach wil spelen. We zijn blij dat het geloof wederzijds is.”

Engvall arriveerde in 2018 in Mechelen. Hij steekt het niet onder stoelen of banken dat deze contractverlenging ook hem een goed gevoel geeft: “Ik heb mij echt kunnen tonen in mijn eerste seizoen hier. Daarna is dat niet meer gelukt door veel blessureleed. Nu ik voor twee jaar verleng, heb ik die kans wel. Ik voel mij hier goed en ik wil de club en de fans iets teruggeven. Die mogelijkheid heb ik nu."