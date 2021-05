Club Brugge wil gaan shoppen in de Championship

Club Brugge wil zijn defensie versterken met een 20 jarige Engelsman.

Club Brugge rekent op Osaze Urhoghide om hun defensie te versterken. De 20-jarige Engelsman geniet al even interesse van Club Brugge en de kansen voor Club Brugge zijn dan ook gestegen om hem binnen te halen. De verdediger is einde contract bij Sheffield Wednesday en clubwatcher Dom Howson geeft tegenover Yorkshire Live aan dat hij er weinig vertrouwen in heeft dat Urhoghide nog zal bijtekenen.



Dat is goed nieuws voor Club, maar dat zal wel nog moeten afrekenen met serieuze concurrentie. Ook Sporting Lissabon, Leeds United en Crystal Palace werden immers al aan de speler gelinkt. Als Club de titel binnenhaalt, kan het alvast wel deelname aan de Champions League als extra troef in die strijd voorleggen.